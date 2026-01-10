女優の萬田久子が１０日放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演。明石家さんまとの?熱愛報道?の過去を振り返った。同報道についてＭＣのハイヒール・モモコから聞かれた萬田は「多分２０代のころだったと思うんですけど、仲いいとかじゃないけど、何か撮られたんでしょうね、写真」と回想。モモコが「あの時は写真週刊誌がめっちゃあって、芸能人の熱愛とかが毎週ウワサになってた時期ですよね」と返すと、