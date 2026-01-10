お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！と、京藍染師の松粼陸氏が１０日、大阪・Ｌａｕｇｈ＆ＰｅａｃｅＡｒｔＧａｌｌｅｒｙで「京藍染師松粼陸個展『ＬＡＵＧＨＩＮＫＹＯＡＩ』」（１８日まで）の取材会に出席した。同展は世界から注目を集めている松粼氏の作品を中心に展示。さらに伝統工芸をアートで楽しく伝えてきたくっきーと「京藍×奇笑」をテーマにした合作作品も特別展示中だ。他人