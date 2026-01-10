俳優の仲野太賀と池松壮亮が１０日、ＮＨＫ大阪ホールで「トークスペシャル『大河ドラマ豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜』」（２４日午後６時５分＝総合・関西）の公開収録に臨んだ。今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜」で仲野が主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）、池松が藤吉郎（のちの豊臣秀吉）を演じている。この日の公開収録には１０００人以上の視聴者が駆けつけた。仲野は「温かく我々を迎