【モデルプレス＝2026/01/10】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】レコ大新人賞グループメンバー、ミニスカ姿披露◆真鍋凪咲、清楚オーラが眩しい淡いパープルのカーディガンを着こなした真鍋。ランウェイトップでは清楚な微笑み