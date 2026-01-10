【モデルプレス＝2026/01/10】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが1月8日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】30歳日テレ美人アナ「ビジュ最強」前髪ありの姿に悩殺◆岩田絵里奈アナ、8ヶ月ぶりに前髪カット岩田アナは「8ヶ月以上伸ばしていた前髪を切りました」とヘアカットしたことを報告。愛犬と共に写った自撮り写真を公開し、前髪ありの姿を披露した。◆岩田絵里奈アナの投稿