【モデルプレス＝2026/01/10】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】BMSG人気アーティスト、会場熱狂の新年1発目ステージ◆MAZZEL、ギャップで観客の心奪う「TGCしずおか」で初めてのステージ、2026年1発目のステージとなったMAZZELは「J.O.K.E.R.」を披露