再婚そのものが相続トラブルを生むわけではない。しかし、再婚をきっかけに家族内の役割が固定されて、その違和感が放置されると、相続の場で感情が噴き出すことがある。今回の事例は、表面上は協力関係に見えていた兄弟が、遺産分けを機会に決裂したケースである。協力関係に見えていた兄弟の内側で起きていたこと父の俊夫さん（仮名）は、妻を亡くした後、数年を経て再婚した。再婚相手の由紀子さんは穏やかな性格で、周囲との衝