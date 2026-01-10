前ロッテの澤村拓一（37）が現役引退を決断した。巨人、ロッテ、大リーグのレッドソックスで15年間プレー。日米通算549試合に登板し、新人王、最多セーブのタイトルを獲得した。だから山田久志監督とは決別した「殴って辞めたろうかな」妻に相談すると…「何日か前に沢村から『引退します。いろいろお世話になりました』と電話がありました。15年間よく頑張りました」と巨人OBで元中大監督の高橋善正氏（評論家）がこう振り返