【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】若い社員ディレクターをパワハラで怒らせた山城新伍のその後年末にエッセイストの海老名香葉子さんが92歳で亡くなった。言わずと知れた、昭和の爆笑王、先代の故・林家三平さんのおかみさんだ。三平さん亡き後、林家一門をまとめ、長男を9代目林家正蔵という名跡に、次男を2代目林家三平として育て上げた人だった。僕がまだ駆け出しのスポーツ紙記者の頃、今の正蔵はこぶ平の名で二つ目だ