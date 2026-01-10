【山粼武司 これが俺の生きる道】#66【俺の生きる道】「事件を起こしそうです」 山田久志監督と対立、編成・井手峻さんに巨人&ヤクルトへのトレードを直訴した2002年7月、山田久志監督の下では野球ができないと決意し、編成担当だった井手峻さんにトレードを直訴した。子供の頃からファンだった憧れの巨人、相性がいい神宮球場が本拠地のヤクルトに行きたかったけど、井手さんに「同一リーグはダメ」と一蹴された。