■これまでのあらすじ夫からもママ友からも一目置かれる存在になりたくて、真希子はハンドメイド作家としてもっと稼ぐべきだと考える。そこでママ友の子どもたちの写真をSNSに投稿しバズるが、ママ友たちが「消して」と猛反発。弁護士に相談するとまで言われ、真希子は大袈裟だと言い返すが…？SNSに写真を載せるのがイヤって、みんな神経質すぎると思いません？たくさん拡散されたら有名になれるかもしれないのに、なんで私が怒