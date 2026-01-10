８日、綏芬河駅で下車し、出口に向かう観光客。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月10日】中国・ロシア国境の重要な陸路口岸（通関地）都市、黒竜江省綏芬河（すいふんが）市は、両国の相互ビザ免除政策が実施される中、効率的で便利な通関サービスにより、旅行やビジネスで往来する人々の出入境が増え、人や文化、観光の交流が促進された。中国（黒竜江）自由貿易試験区綏芬河エリア管理委員会の口岸管理弁公