安易に決めてしまいましたが、ほんとうに大丈夫ですかね…ただでさえ旦那さんからの評価が最悪な状態なのに…！さぁ、お騒がせ奈々ちゃんのキャバクラライフはいかに!?【まんが】奈々シーズン3／夫に追い出された編(ウーマンエキサイト編集部)