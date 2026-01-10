東宝は10日、23年の「ゴジラ−1.0」で米アカデミー賞でアジア初の視覚効果賞を受賞した、山崎貴監督（61）の新作「ゴジラ−0.0」（ゴジラマイナスゼロ）の公開日が、11月3日に決定したと発表した。同日は、54年に第1作「ゴジラ」（本多猪四郎監督）が公開された「ゴジラの日」で、山崎監督もSNSで「公開日発表になりました」と報告した。また同6日からの北米公開も決定した。日米同時期の公開は、日本製作のゴジラシリーズの歴史上