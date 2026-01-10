現場は新潟市東区太平4丁目の市道です。9日、大型トラックが通った際に直径5メートルにわたり陥没し、トラックの後輪が穴と接触、運転手が腰を打撲しました。市は路面の復旧工事を行い10日午前7時に通行止めが解除されました。市によると、陥没は破損した下水道管に砂が流れ込んだことが原因で、5年前に点検を行った際には大きな異常はなかったということです。市は今後、点検の期間や内容などの見直しを検討しているという