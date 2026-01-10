1月10日に国立代々木競技場 第一体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド準決勝が行われ、シーホース三河が宇都宮ブレックスと対戦した。 三河は第4点ビハインドで迎えた第1クォーター残り1分2秒から久保田義章、角野亮伍の2連続3ポイントシュートで逆転。第2クォーターは6－0のランで始まると、相手をわずか8得点に抑え、36