Nothing’s Carved In Stoneが、約4年ぶりとなるニューアルバム『Fire Inside Us』を3月4日にリリースする。 （関連：Nothing’s Carved In Stone、スペシャルな光景見せた『Live on Novemver 15th』レポート） 本作には、coldrainのMasatoをフィーチャリングに迎えた「All We Have feat. Masato（coldrain）」や、「May」「Everything」など先行シングル3曲を含む計10曲を収録。フルアルバムのリリ