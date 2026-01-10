JR四国によりますと、瀬戸大橋線「快速マリンライナー」は、強い冬型の気圧配置の影響により、強風が予想されるため、あす（11日）以下の列車の運転を取りやめるということです。 【下り】マリンライナー１号（児島駅：午前5時57分発）～高松駅（午後6時31分着）間）以降マリンライナー9号（児島駅：午前8時19分発）～高松駅（午前8時50分着）間）まで運休 【上り】マリンライナー2号（高松