『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）に参加したことで話題のトモキ（西山智樹）とダイスケ（前田大輔）によるボーイズグループ結成プロジェクト・TAG SEARCHから、新グループ・TAGRIGHTが始動。2人とともに活動するメンバーを探すドキュメンタリー番組が、『シューイチ』（日本テレビ）内にて『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』（日本テレビ系）として放送中だ。また、Hulu