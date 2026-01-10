第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が１月10日に開催。鹿島学園が流通経済大柏に１−０で競り勝ち、初の決勝進出を果たした。この結果に茨城育ちの元Jリーガー近藤直也氏も関心を寄せているようだ。自身のXで「茨城旋風最終章...」と綴り、こう続ける。「これは本当にあるぞ。J１、J２、大学、ユース、高校 全てを茨城勢が制する日が！」 2025シーズンにJ１は鹿島アントラーズ、J２は水戸ホーリーホックが優勝。大