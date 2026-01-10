実現したら、機会を生かすことが求められる。岩田智樹、古橋亨梧、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは１月10日、FAカップ３回戦で４部のケンブリッジ・ユナイテッドと対戦する。地元メディア『BirminghamLive』によると、古橋と藤本がスタメンに名を連ねる可能性があるようだ。古橋は１月１日のリーグ第25節ワトフォード戦以来２試合ぶり、藤本は約４か月半ぶりの先発出場となるかも