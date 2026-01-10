1月10日は「110番の日」です。 県警は、110番通報の際に映像で現場の状況を確認するシステムのデモンストレーションを公開しました。 110番映像通報システムは通報者にスマートフォンで事件や事故現場を撮影してもらい、警察が初動対応に役立てるものです。 通信指令員がショートメッセージでURLを送り、通報者がリンクを開くと、撮影が始まります。 10日は、商業施設に不審者が出た想定のデモ