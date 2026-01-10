強い寒気の影響で、県内では11日から12日の成人の日にかけて大雪となる見込みです。広島地方気象台によると、県内では、11日朝から12日午前中にかけて大雪となる見込みです。12日午前6時までの24時間で予想されている雪の量は、多いところで北部と南部の山地で50センチ、南部の平地でも15センチです。同じ場所で降り続いた場合、警報級の大雪となる可能性があります。12日は成人の日ですが、交通機関が乱れるおそれがあるほか、体