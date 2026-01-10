上川の上富良野町で今月(２０２６年１月)３日に発生した殺人未遂事件で、逃走していた親族の男が逮捕・送検されました。殺人未遂の疑いで逮捕・送検されたのは埼玉県さいたま市に住む増田和宏容疑者５７歳です。増田容疑者は今月(２０２６年１月)３日、上富良野町東町の住宅内で住人の女性の頭を鈍器のようなもので数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。増田容疑者は女性の義理の兄で事件後、現場から逃走していました。