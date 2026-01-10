1月10日、札幌大倉山ジャンプ場でHTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップが行われ佐藤慧一選手(雪印メグミルク)が初優勝を飾りました。1回目に131メートルで2位につけ、2回目で126.5メートルを飛び、合計224.6点で逆転優勝を果たしました。初優勝をした佐藤慧一選手は、「オリンピックへの道が厳しい中で、波に乗れてないシーズンだったので、年明け初戦で、勝てたのはすごく意味が