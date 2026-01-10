何の変哲もないダンボールを加工し、驚きの影アートに変えてしまうアーティスト「黒主くん」こと「黒主厳太」さんが、久々の休日に作ったという「ダンボールハウス」がXで大きな話題となっています。添えられた写真に写っているのは、三角屋根の美しいフォルム、開閉可能なドアや小窓を備えたダンボールの豪邸。さらには外壁に備え付けられた花壇、あたたかな光を放つ電灯までもが設置されており、まるで絵本の世界から飛び出