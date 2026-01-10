運航を終えた特別塗装機と別れを惜しむファンら＝10日、羽田空港（全日空提供）人気映画「スター・ウォーズ」のロゴや登場キャラクターを描いた国内線用の特別塗装機が運航を終え、全日空は10日、お別れイベントを開いた。シリーズでおなじみの「C―3PO」をモチーフにした黄色いボーイング777が、抽選に当たったファンに特別公開された。全日空によると、抽選には約1万人が応募。これとは別に格納庫全体の一般公開もあり、多く