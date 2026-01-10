2024年3月、明確な理由も発表されないまま、一旦終了した『ブラタモリ』（NHK）。全国のタモリマニアを大いに落胆させたが、2025年4月、どういうわけか突然復活！復活後の『ブラタモリ』は、放送枠が45分から30分に短縮されたとはいえ、再びタモリの蘊蓄（うんちく）を楽しめるのだから、NHKには感謝せねばなるまい。そう、この番組最大の魅力は、タモリの蘊蓄にある。この番組は、タモリとアシスタントのNHKアナウンサーが