厚着したいけれど着膨れが気になる……。そんな冬の通勤コーデの救世主になってくれそうな「裏起毛ブラウス」を【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で発見！ 重ね着せずとも暖かそうなうえに、上品なデザインが魅力です。 フェミニンなムードが漂うシャーリングブラウス 【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\2,980（税込