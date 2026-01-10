シン・ユビンとキム・ナヨンを連続で破り8強進出卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは現地時間9日に女子シングルスの2回戦を行い、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が28位のキム・ナヨン（韓国）に3-0（11-6、11-9、11-5）で快勝。ベスト8へ進出した。張本は1回戦でも韓国選手を破っており、韓国のメディアからは「天敵に浮上」という声まで上がっている。韓国メディア「ニューデイリー」は、男子シングルスで世界ラ