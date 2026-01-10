伝統の小倉十日えびす祭「宝恵かご道中」。ことし1年の商売繁盛を願いました。「商売繁盛、商売繁盛でヨイヨイヤー！ヨイヨイヤー！ヨイヨイヤー！」10日午前、北九州市小倉北区で各商店などから選ばれた女性が芸者姿で街を練り歩く小倉十日えびす祭「宝恵かご道中」が行われました。掛け声に合わせ手拍子を打つ「小倉えびす締め」を受けた店は1年間の商売が繁盛するといわれています。戦後に始まった「小倉十日