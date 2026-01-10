イーロン・マスク氏のAI企業であるxAIが開発している生成AI「Grok」の画像生成機能で、子どもや女性の性的な画像を生成できてしまうことが問題視されています。この機能をめぐり、Appleのティム・クックCEOとGoogleのサンダー・ピチャイCEO宛に「XとGrokアプリをApp StoreとGoogle Playから締め出すべき」という公開書簡が、アメリカの政治家から送付されました。Wyden, Markey and Lujan Urge Apple and Google to Remove X and G