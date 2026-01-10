県警は2025年1年間の交通事故発生状況を発表し、事故件数は過去最少を更新、死者数も過去2番目に少なかったことがわかりました。県警によりますと、2025年1年間に県内で発生した交通事故件数は速報値で1万6525件と2024年より916件減少し過去最少を更新しました。死者数は2024年より16人少ない72人で過去2番目に少ないということです。県警は、夕暮れ時から夜間にかけて歩行者は自発光式の反射材を身に着けるなど安全対策を徹底して