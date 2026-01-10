なぜか１番人気が勝てないー。近年のフェアリーＳ（１月１１日、中山・芝１６００メートル）は１番人気にとって受難のレースとなっている。過去１０年で１番人気の勝利はなし。馬券圏内も１７年アエロリットと２２年スターズオンアースの２着２回のみ。最後に勝ったのは、首差で制した２０１４年のオメガハートロックまでさかのぼる。今年は前日発売の単勝オッズで３・６倍の１番人気に支持されているのが、キャリア１戦のギリ