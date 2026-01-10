静岡県は、高齢者虐待に関する2024年度の調査結果を公表し、虐待の件数が2023年度より増加したことがわかりました。県によりますと、2024年度の高齢者虐待の市町への相談・通報件数は、956件でこのうち虐待と判断された件数は449件で2023度より52件増加しました。養介護施設従事者による虐待は20件家族や親族による虐待は429件確認され、中でも息子による虐待が半数近くを占めています。