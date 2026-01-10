山形県内は強い冬型の気圧配置の影響で、11日夜から12日にかけて大雪に警戒が必要です。JRは11日、山形県内の在来線で悪天候の影響による運休や遅れが発生する可能性があるとしています。山形地方気象台によりますと、11日から12日にかけて強い冬型の気圧配置となる影響で、県内は11日夜初めごろから12日にかけて大雪に警戒が必要です。このうち庄内では10日夜遅くから12日にかけて雪を伴った暴風や高波に警戒が必要としています。