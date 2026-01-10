ヤクルト・池山隆寛監督が１０日、埼玉・戸田市のヤクルト戸田球場で始まった新人合同自主トレを視察した。取材では正月に箱根駅伝のテレビ中継を見ていたことを明かし「今年の駅伝は僕の中で上位に入ってくるレースだったと思う」と感嘆していた。東京箱根間往復２１７・１キロの長丁場をペナントレースを視野に入れ「青学も想定外のところからスタートして一番になっていますので、そういうところも考えながらやっていきたい