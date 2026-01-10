俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、河内大和が演じる氏家直元を紹介する。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…河内大和が演じる氏家直元は、美濃三人衆の一人。龍興とは折り合いが悪く、己の諫言（かんげん）が聞き入れられないことに危機感を抱く。大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時