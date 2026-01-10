お笑いコンビ・バナナマンの設楽統がMCを務めるTBS系バラエティー『バタバタ買い物バケーション』第4弾が17日午後7時から放送される。今回は鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）が初参加のもと、1泊26時間というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。【ライブ写真】壮大なステージ！横一列、全員で手をつなぐSnow Man人気芸能人たちが少ない時間の中でハワイを訪れ、“