南砺市利賀地域で200年以上にわたって伝わる、家内安全や五穀豊穣を願う伝統行事「初午」が6年ぶりに行われました。「乗り込んだ乗り込んだお馬が乗り込んだ～」伝統行事「初午」は神主やウマなどの役を子どもだけで行う利賀地域に伝わる珍しい神事で、国の選択無形民俗文化財に指定されています。新型コロナの影響や地域に子どもがいなくなったことで2020年を最後に途絶えていました。今回、地元のこども民謡保存会に所属す