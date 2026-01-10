◇バレーボール全日本高校選手権男子準決勝東山（京都）3―0雄物川（秋田）（2026年1月10日東京体育館）東山が雄物川に3―0（25―19、25―19、25―17）でストレート勝ちし、日本代表・高橋藍（サントリー）が主将を務めて初優勝を飾った20年大会以来、6年ぶりに決勝に進出した。2年生エース岩田怜緯は「日本一を狙える舞台に立てる。素直に嬉しい」と喜びをかみ締めた。昨秋の国スポでは決勝で鎮西（熊本）に敗れ