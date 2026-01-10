県内はこのあと冬型の気圧配置が強まり、山沿いを中心に大雪の恐れがあります。県内はあすからあさってにかけ、強い冬型の気圧配置となり、山沿いを中心に大雪となる恐れがあります。きょう午後6時からの24時間に予想される降雪量は、平野部で20センチ、山間部で40センチ、あすからあさってにかけては平野部で30センチ、山間部で50センチです。雪や強風が見込まれるとして、あいの風とやま鉄道はきょう午後8時台から11時台にかけて