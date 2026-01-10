山梨県で起きた山火事は発生から3日目を迎え、10日午後5時42分現在も延焼中ですが、消防本部は午後3時過ぎに会見を行い、「民家への延焼の可能性は低い」と説明しました。8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した山火事は、10日で3日目を迎えましたが、現在も燃え続けています。消防本部・上野原市消防署長：現在、民家へ延焼する危険性は大変低いと感じております。消防本部は午後3時過ぎに会見を行