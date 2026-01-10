秋田市の工房でイベントが開かれ、子どもたちがガラスでできた雪だるまに思い思いに絵付けをして楽しみました。秋田市新屋にあるガラス工房で行われた絵付けの体験。中に泡を入れたガラスに絵具で色とりどりに模様を描いてオリジナルの雪だるまを作りました。毎年、多くの申し込みがある人気のイベントで、10日も多くの家族連れでにぎわいました。女の子「かわいい雪だるまにしたい」「どんな絵描くの」女の子「本物みたいなやつ」