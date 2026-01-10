全日本バレーボール高校選手権、春高バレーの準決勝が行われ、男子の雄物川は惜しくも敗れました。京都・東山との準決勝で雄物川は第1セットの序盤、連続で得点を決めリードするなど競った展開となります。しかしその後、逆転され第1セットを落とします。第2セット、第3セットも詰め寄る場面があったものの連取され、ストレートで敗れました。雄物川は初めての決勝進出とはなりませんでした。