2026年は干支（えと）の組み合わせで60年に1度だけめぐってくる『丙午（ひのえうま）』。『丙午』の年に生まれた女性は“気性が激しい”などという根拠のない迷信について調べてきました。 珍しい「狛馬」がいる神社 2026年1月2日……白く染まった境内。長岡市の金峯神社には1年の幸せを願い、家族連れなど多くの人が訪れていました。流鏑馬（やぶさめ）が行われることで知られるこの神社。全国的にも珍しい「狛犬」ならぬ通称