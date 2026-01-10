10日午前、美郷町の住宅敷地内でこの家に住む82歳の男性が雪に埋まった状態で見つかり、病院に運ばれましたがその後死亡しました。屋根から落ちてきた雪に巻き込まれたとみられています。現場は美郷町金沢東根にある髙橋邦夫さん82歳の住宅です。警察と消防によりますと午前11時19分、髙橋さんの妻から「屋根から雪が落ちてきて夫が埋もれている」と消防に通報がありました。髙橋さんは心肺停止の状態で大仙市内