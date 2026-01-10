でん六は2025年9月にミックスナッツの新商品「小袋ミックスナッツうま塩Wペッパー」を発売開始し、おつまみ需要の獲得に取り組んでいる。「ナッツが継続して安定的に伸びており、最近では味付けしていない素焼きの商品も伸びているが、今回はうま塩と2種類のペッパーを効かせて深みのある味わいを追求し、おつまみ需要に特化した商品を開発した」（でん六）という。2種類のペッパーは、ホワイトペッパーとブラックペッパー。