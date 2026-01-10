首都圏で開かれている全国高校サッカー選手権大会で県代表の神村学園は、10日の準決勝で福島県代表の尚志をPK戦の末下し、初の決勝進出を果たしました。（岡本善久アナウンサー）「神村イレブンが国立のピッチに姿を現しました。大応援団が勝利を後押しします」前半5分、神村学園は尚志のサイド攻撃から先制を許します。1点を追う神村は後半28分、左サイドの荒木のクロスに13番日髙がダイビングヘッド。神