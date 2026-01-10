きょう１月１０日は「１１０番」の日です。札幌では警察官らが「１１０番通報」の適切な利用を呼びかけました。（警察官）「１１０番の日なので啓発しておりました」札幌・中央区では中央警察署の署員らが「１１０番通報」の適切な利用を呼びかけました。被害が増えている特殊詐欺については警察相談ダイヤル「＃９１１０」に相談してほしいと注意を呼びかけています。